Manuel Jabois guía a las Azúcar Moreno por Pontevedra en un nuevo programa de «A miña gran cidade»

El periodista y escritor Manuel Jabois se ha convertido en el nuevo anfitrión del programa de «A miña gran cidade» de la TVG, que recorre las ciudades gallegas a través de los ojos de artistas invitados. En esta ocasión, las protagonistas fueron las hermanas Toñi y Encarna Salazar, más conocidas como Azúcar Moreno, quienes se adentraron en los rincones más emblemáticos de Pontevedra. El programa mostró a las artistas disfrutando de la gastronomía local, explorando la arquitectura medieval del casco antiguo y participando en actividades culturales que reflejan la esencia de la ciudad. Jabois, con su característico estilo cercano y afable, logró que las hermanas Salazar compartieran anécdotas personales y su visión sobre la música y la vida en general.