Arantxa del Sol sigue sin querer desvelar los motivos por los que se ha distanciado completamente de Ángel Cristo y que no le dejan tener una buena relación con él, solo aseguraba que le han contado cosas que no le han gustado nada, pero durante la parte para abonados de Mitele Plus, Mariola, su hermana y Mario, recién llegado desde Honduras han dado algún detalle sobre esto.