La incertidumbre en cuanto al futuro de los Mozos de Arousa es máxima. Los concursantes gallegos que aterrizaron en Telecinco en mayo del año pasado para cautivar a los espectadores de Reacción en Cadena parecen no querer bajarse del barco y siguen alimentando el bote final con vistas a llevárselo algún día. No obstante, por el medio se podría colar cualquier imprevisto que finalmente no les diera el placer de ganar el concurso al que tanta dedicación han puesto: el abandono de alguno de sus concursantes, la vida política de Raúl Santamaría, la derrota ante otro equipo aspirante... Sin embargo, por el momento los espectadores pueden estar tranquilos porque parece que el concurso cambiará un poco.