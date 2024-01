Dos semanas después de ser expulsada del tanatorio de Paco Arévalo, Malena Gracia se sentaba en el plató de '¡De viernes!' y se veía las caras con el hijo del cómico con el objetivo de acercar posturas, pero lo cierto es que fue tarea imposible: "Con esta mujer no tengo nada de qué hablar, no quiero nada con ella" confesaba Paco.

Para Paco es inconcebible tener buena relación con una persona que le ha hecho daño a su padre: "Como hijo, no quiero ver a mi padre mal y con una persona que le hizo sufrir, no quiero tenerla en mi vida" y Malena no entendía que le guarde ese rencor por todo lo que dijo cuando rompieron su relación.