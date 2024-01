En la vida de los artistas hay momentos buenos y malos. Y eso lo sabe muy bien Karina, cuya vida no ha sido siempre un camino de rosas. Así lo aseguró en una entrevista en El Mundo debido al musical que está preparando y donde se sinceró sobre su peor momento económico: "Me han cortado la luz". Y es que la cantante, que actualmente está viviendo uno de sus mejores momentos tras haber participado en GH VIP y con un nuevo musical entre manos, también ha tenido momentos económicos muy duros, sobre todo por la pequeña pensión que tiene tras su jubilación. Tan mal le fue, que Karina no pudo pagar el recibo de la luz y la compañía le cerró el grifo. "Estuve varios días con velas", explicó la cantante, asegurando que consiguió salir adelante tras pagar el recibo. ¿Y cómo lo hizo? Pues pidiendo ayuda a sus hijas, tal y como aseguró ella misma.