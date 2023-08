Los fans de Sexo en Nueva York están de enhorabuena. 'And Just Like That...', la secuela de la mítica serie que retoma las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) ha sido renovada para una tercera temporada justo antes del estreno de la segunda tanda que acaba de concluir en HBO Max este jueves 24 de agosto.