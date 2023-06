Parece que la boda de Isa P no es la única preocupación de la influencer en la actualidad. La hija de Isabel Pantoja, muy activa en las redes, no eludió hablar en ellas sobre la enfermedad que padece. "Espero que no me dé muy fuerte", aseguró en un vídeo de su Instagram, donde cuenta todos estos detalles de su padecimiento.