Secciones

Es noticia
Plus Bomberos XuntaÚltima hora VenezuelaAudiencia Viguesa 30 añosCoste de los conciertosApuñalamiento mortal CoruñaDisparos en LavadoresFilmin compra la viguesa Elástica
instagramlinkedin
Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña

Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña

Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña

Carlos Pardellas

Añádenos en Google

Un hombre ha fallecido de una puñalada en el cuello este domingo en el barrio de Os Rosales, en A Coruña. Según fuentes policiales, el varón fue apuñalado en plena calle Manuel Azaña, donde falleció. La Policía Nacional busca a un sospechoso del delito, que en principio trata como un homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas de este domingo, cuando un varón con gorra y una mascarilla atacó a otro con un arma blanca en el cuello, causándole la muerte. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents