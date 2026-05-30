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Vídeo: Actuación de los bomberos en el trágico accidente del Rallye en Castellón en el que falleció el copiloto

Dolor y consternación en el Rallye de la Cerámica de Castellón. Si la noche de este viernes ya se presagiaba que un grave accidente podía traer malas noticias, la peor de ellas se ha confirmado esta madrugada: El copiloto castellonense Samuel Ortiz ha perdido la vida en el trágico siniestro, mientras que su hermano Jordi, el piloto del coche, ha resultado muy gravemente herido, siendo atendido en el Hospital General de Castellón. Más información