Guardia Civil

Destapan en Pontevedra una trama millonaria y masiva de estafa con vehículos industriales

La Guardia Civil ha desarticulado en Pontevedra una trama empresarial dedicada a defraudar grandes cantidades de dinero mediante contratos de arrendamiento de vehículos industriales. Dos empresarios han sido detenidos en Pontevedra y Vigo en el marco de este operativo, denominado «Catipalpo», mientras que un tercero, administrador de varias empresas en Poio, ha quedado en calidad de investigado. Los agentes lograron recuperar una importante flota de vehículos, que según los cálculos de los investigadores está valorada en más de 1.500.000 euros. Esta investigación ha permitido destapar un complejo entramado societario asentado entre Barcelona, Pontevedra y Vigo, que utilizaba empresas pantalla para obtener vehículos mediante contratos financieros fraudulentos. Dejaban de abonar las cuotas mientras continuaban siendo explotados por la empresa. Más información