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Un hombre recibe una paliza a plena luz del día en Santiago

Un hombre recibe una paliza a plena luz del día en Santiago

Salseo USC

Un hombre recibe una paliza a plena luz del día en Santiago

Salseo USC

Santiago
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Una nueva pelea ha ocurrido a plena luz del día en Santiago. Si el pasado 30 de abril dos hombres protagonizaban una trifulca a bastonazos en la rúa dos Concheiros, este sábado un varón ha recibido una paliza a plena luz del día en el barrio de la Almáciga. La escena se produjo -según la persona que grabó el vídeo que acompaña a esta noticia- pasadas las 12:30 horas, una hora de plena actividad en un sábado, por lo que la agresión sucedió ante la atónita mirada de aquellos que pasaban por la zona en ese momento.

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