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La declaración de Miguel Reija en el juicio por la Primitiva millonaria

El delegado comercial de Loterías en A Coruña, Miguel Reija, hermano del lotero de San Agustín, Manuel, y acusado de ayudar a este a quedarse con la Primitiva millonaria, aseguró que este actuó «de una manera honorable» en el momento del hallazgo. «Estaba entregando un boleto, me implicó a mí como delegado, y no me necesitaba para nada para cobrar ese premio. Podría ir a cualquier sitio, a Albacete, a cualquier entidad y cobrarlo de una manera opaca», manifestó. Más información