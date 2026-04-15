Lucía Feijoo Viera

Desmantelan 3 clínicas estéticas ilegales que ofrecían tratamientos de bótox a 150 euros

La Guardia Civil ha desmantelado tres clínicas estéticas clandestinas ubicadas en domicilios de las provincias de Tarragona, Valencia y Alicante que ofrecían tratamientos de bótox (toxina butolínica) sin garantías sanitarias ni cualificación profesional a partir de 150 euros, muy por debajo de los 600 euros que tienen estos procedimientos en el mercado regulado. En el operativo, en el que por ahora se ha detenido a una persona y se investiga a tres más, también se ha desarticulado un centro de almacenamiento de Alicante que distribuía fármacos exentos de control médico a España, Lituania y Reino Unido, además de incautar 1.248 viales de bótox y 382 jeringuillas de ácido hialurónico, ha detallado este miércoles los mandos de la Guardia Civil en una rueda de prensa para detallar los resultados de la operación, denominada 'Zlata'.