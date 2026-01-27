Saray Fajardo

Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Valencia

El traslado al juzgado del vecino de Sueca detenido tras haber confesado a la Guardia Civil ser el autor de la muerte de Álex, el niño de trece años que falleció el sábado tras recibir media docena de cuchilladas, ha provocado una terrible coincidencia ya que, de camino al juzgado, el furgón policia ha pasado justo por delante del domicilio familiar de la víctima, donde se habían reunido tíos del niño y otros parientes para arropar a los padres, lo que ha provocado momentos de gran tensión.