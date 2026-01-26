Policía Nacional

Detenido el cuarto integrante del grupo acusado de un violento asalto a un nonagenario en Coruxo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el día 18 de este mes al cuarto y último integrante del grupo criminal presuntamente implicado en un violento asalto ocurrido en julio del pasado año en una vivienda de Coruxo (Vigo), donde un hombre de más de 90 años fue maniatado, golpeado y amenazado para sustraerle 20.000 euros en efectivo, además de su tarjeta bancaria y la clave de desbloqueo. Más información