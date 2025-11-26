Carlos Pardellas

Fallece una mujer de 20 años en un accidente en Alfonso Molina

Un accidente de tráfico ocurrido anoche en A Coruña, en la avenida de Alfonso Molina, deja dos heridos, al menos uno de ellos grave, según informa la Policía Local. El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 23.30 horas cuando un turismo, un Seat Ibiza, que circulaba por Alfonso Molina en sentido salida de la ciudad se salió de la calzada --por causas que no han trascendido-- y acabó empotrado contra unas columnas de hormigón a la altura del viaducto de la avenida de San Cristóbal --que pasa por encima de Alfonso Molina--, según informan fuentes oficiales. En el accidente resultó herida grave la ocupante del asiento del copiloto, que tuvo que ser rescatada por los bomberos, y el conductor del vehículo también fue evacuado al Hospital de A Coruña sin que haya trascendido el alcance de sus heridas.