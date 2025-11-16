PI STUDIO

Dos personas fallecidas y tres heridos tras caer un coche por un barranco en Benassal, Castellón

Dos personas han fallecido y tres han resultado heridas después de que un turismo se precipitara desde un puente al cauce seco de una rambla en la carretera CV-166, en el término municipal de Benassal. El accidente tuvo lugar durante la noche del sábado 16 de noviembre. El aviso movilizó a los bomberos, que localizaron el vehículo en el fondo del cauce con cinco hombres en su interior. Ninguno de ellos pudo salir por sus propios medios, por lo que se inició un operativo para acceder al habitáculo y rescatar a los ocupantes.