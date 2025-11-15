Natalia Sequeiro

Los Bomberos de Santiago rescatan una pareja de jóvenes en Pontepedriña

Un incendio declarado poco después de las 10.30 horas en un edificio de viviendas del barrio de Pontepedriña, ha obligado a intervenir de urgencia este sábado a los Bomberos de Santiago para desalojar a sus vecinos, los cuales han podido salir por su propio pie a excepción de una pareja de jóvenes que se encontraba en el último piso, quedando estos atrapados en su interior a la espera de ser rescatados por una de las ventanas del inmueble.