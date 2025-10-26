PI STUDIO

Los GEO abordan un barco con 6.500 kilos de cocaína destinados a Vigo

Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional han abordado este octubre -a 600 millas de las Islas Canarias y con el apoyo de la Armada Española-- un barco que transportaba en un peso bruto aproximado en sus bodegas de 6.500 kilos de cocaína. El destino final del buque, de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y 4 y medio de puntal, era el Puerto de Vigo.