Una patrullera 'viguesa' de la Guardia Civil caza una narcolancha con 1.700 kilos de hachís

La interceptación se realizó cuando los guardias civiles que operan en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación al oeste de la costa de Chipiona que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la costa. Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa. Una vez avistado desde el helicóptero se constató que transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.