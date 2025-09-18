No había okupas ni drogas. La explosión de un local en Vallecas (Madrid) que causó dos muertos y 25 heridos se originó en el sótano de un local en el que vivían un inmigrante colombiano y su pareja. La investigación de la Policía, dos de cuyos vídeos se ofrecen en este reportaje, ha descubierto que en el sótano del edificio de la calle Manuel Maroto, número 3, el inquilino (que pagaba alquiler al dueño y no tenía ningún problema con la ley) estaba haciendo unas obras para instalar unas planchas de pladur en las paredes y aislar así el sótano-casa de los pisos superiores y de la calle.

La Policía Científica, que ayer seguía realizando labores de investigación entre los restos del sótano y la primera planta del edificio, incluido el restaurante peruano en el que resultaron heridas varias personas, ha descubierto también que el inquilino del sótano, un ciudadano colombiano llamado Fabio, había utilizado también en las obras espuma de poliuretano.