Josefa, de 96 años, había salido a dar de comer a los gatos cuando los animales se escaparon, la tiraron al suelo y comenzaron a morderle un brazo. Los vecinos intentaron ayudarla, pero los perros no soltaban a la mujer. Entre los vecinos y los sanitarios consiguieron ahuyentarlos con el bastón de la mujer. Josefa murió después de cinco días en el hospital, perdió mucha sangre en el ataque. El ayuntamiento ha confirmado que los perros, cruce de American Stanford y American Bully, no estaban ni identificados con chip, ni vacunados, ni tenían seguro, ni estaban inscritos en el registro de razas peligrosas. Según los vecinos no era la primera vez que se escapaba. Al propietario, que aún no ha sido citado a declarar, podrían acusarle de un delito de homicidio imprudente. Su familia ha explicado que los perros pudieron atacar porque la mujer les levantó el bastón para alejarlos de los gatos.