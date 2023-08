La muerte de Edwin Arrieta no fue un accidente. El golpe en la cabeza que se dio contra un lavabo por el puñetazo de Daniel Sancho no lo mató. La autopsia revela que murió cuando su asesino confeso lo degolló, antes de descuartizar el cuerpo. Se estrecha el círculo en torno a Sancho dice el entorno a la familia del cirujano. Hoy el resultado de la autopsia lo cuenta el responsable de la policía tailandesa, el mismo que hace una semana, sin informe forense, expuso como causa de la muerte el apuñalamiento. Se mostró la foto de una camiseta con la marca de cuchillo en el pecho, pero sin marcas de sangre. Hoy aclara que el acusado la había lavado. Según el responsable policial no han encontrado mensajes amenazantes de la víctima en el teléfono de Daniel Sancho. Porque él mismo los habría borrado.Hoy su madre le ha visitado de nuevo en la cárcel, ya sin declaraciones ni acompañamiento consular. La policía busca aún el móvil y restos de Edwin Arrieta.