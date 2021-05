Para agradecer el apoyo en la búsqueda, la madre Ana y Olivia ha escrito un mensaje dirigido a todos. "Perdónenme por no salir, pero tristemente en este caso no soy yo la que puede hacer recapacitar al padre, son todos ustedes, el mundo entero, los que pueden hacerle ver que no es justo para las niñas separarlas de su madre. La labor que están haciendo todos es increíble… increíble… y sé que gracias a todos ustedes tarde o temprano si ayudamos a que llegue a todo el mundo alguien las reconocerá. Mi vida se basa en encontrarlas y sé que sin el apoyo de ustedes es muy difícil… espero que sea hoy cuando aparezcan porque cada día que pasa es más duro. Gracias por demostrar que la humanidad puede ser preciosa también. El amor todo lo puede” . Y de estas palabras toma nota uno de los amigos de Tomás desde la infancia. Paco le pide que las traiga de vuelta. Estuvo con Gimeno una semana antes de la desaparición. No notó nada extraño aunque sí reconoce que Tomás tenía miedo de que vivieran con otro hombre y confundieran la figura paterna. Mientras sigue la búsqueda se investiga ahora un balbuceo que se escuchó a través del canal que comunica los barcos con el puerto unas horas antes de que la lancha de Gimeno apareciera a la deriva. En ese mensaje se oyó la palabra papá.