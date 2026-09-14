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‘Soños de Lunaria’, de Ledicia Costas
«Que os camiños de Lunaria che sexan favorables. E que, cando cheguen a noite e o frío, sempre atopes alguén disposto a loitar xunto a ti». Esta é a peculiar dedicatoria coa que a escritora viguesa Ledicia Costas saúda a xente lectora da súa nova novela, «Soños de Lunaria», que chega este xoves ás librarías só en galego. A vizosa e vexetal Fundación Sales en Vigo foi o escenario elixido pola autora e por Xerais para presentar un traballo que porta unha misión: converterse nun bestseller entre o público mozo. A primeira tiraxe sae con 5.000 unidades, toda unha aposta. «Queremos provocar unha arrollada nas librarías», comenta Fran Alonso, editor de Xerias. Más información