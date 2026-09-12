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Vigo despide con fondo pesar a Antón Pulido
Máis de 200 persoas acudiron á capela do tanatorio Vigo Memorial en Vigo para despedir a Antón Pulido, pintor, profesor e axente cultural destacado na cidade nas últimas décadas. O féretro de Antón Pulido foi cuberto coa bandeira de Vigo e co emblea dos Vigueses Distinguidos, recoñecemento que recaera nel polo seu traballo a pro da cultura da cidade.
A música foi moi importante tanto na homilía como na parte civil. Pechou a despedida o Cuarteto Caramuxo que, visiblemente afectados, interpretaron dúas pezas. Tratouse do pasodoble «A miña prima» e o segundo foi «O vals do gicho», unha peza do fillo de Pulido, Antón. «Era unha peza moi especial para el», sinalou o grupo.