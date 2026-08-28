Marta G. Brea

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Sofía Vázquez, viguesa experta en Zentangle, un tipo de arteterapia

Lo expertos en esta disciplina lo califican como arteterapia. El zentangle es un método de dibujo creado en 2004 por Rick Roberts (educado como monje budista) y María Thomas (calígrafa), que consiste en crear dibujos a partir de patrones abstractos llamados tangles en base a unas reglas básicas. Se dibujan formas geométricas, curvas y líneas repetitivas dentro de un hilo que da estructura a la obra. El objetivo principal del zentangle es inducir a la meditación y la calma. En Vigo solo hay una profesional acreditada oficialmente en esta técnica.