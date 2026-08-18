Pablo Hernández Gamarra

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Nacho Carreras ambienta en Baiona, Monteferro y Vigo su nueva novela, "Nudos de sal"

Gran admirador de Domingo Villar y Pedro Feijóo, Nacho Carreras (Vigo, 1990) se define como un puntilloso, a quien le gusta construir sus historias palabra a palabra y conceder el mismo peso a la trama, la ambientación y los personajes. El periodista vigués, que sorprendió en 2024 con Marea muerta, un «thriller» ambientado en las islas Cíes, se consolida como una de las nuevas voces del fenómeno bautizado como Galician noir con Nudos de sal, su segunda novela publicada con un sello editorial (Roca Editorial) -anteriormente autoeditó otras dos: El ángel fiel (2020) y El abrazo del Oso Rojo (2021). Más información