J.A. / Irma Collín

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VÍDEO: Lucía González de Allande Stars nos da las claves para ver el eclipse solar

Lucía González Cuesta es doctora en astrofísica y divulgadora científica. Tras vivir y trabajar durante años lejos de su concejo natal, el municipio asturiano de Allande, en 2020 decidió volver a casa y emprender. "Allande Stars" nació como un proyecto de divulgación científica itinerante en el medio rural y ha conseguido con creces sus objetivos iniciales: no solo ha logrado innumerables reconocimientos por su labor de acercar la ciencia al territorio rural, sino que ha puesto su concejo en el mapa del astroturismo nacional. Ahora está volcada en dar a conocer a los asturianos el eclipse total de sol del 12 de agosto. Más información