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A Chicha exemplo de libraría como espazos sociais nos que tecer rede e afectos
Nin un mes leva aberta en Ponteareas e, dende a libraría social A Chicha, Clara Jorge conta que un «bo síntoma de que había ganas» dunha iniciativa como a proposta que ela está impulsando na vila é que tanto o club de lectura como o taller de escritura que lanzou para o mes de agosto «cubriron os cupos rapidísimo». Crear cultura dende lugares periféricos, apostar por produtos de proximidade, ofrecer un espazo que constitúa un punto de encontro para o pobo e tamén dende o que potenciar o talento local son algunhas das liñas de traballo que rexen a filosofía de libraría social A Chicha. Más información