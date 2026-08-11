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Esther González Sánchez ha escrito el poemario 'El latido de la memoria'
Diagnosticada de Alzheimer hace tres años, a un mes de cumplir los 77, Esther González Sánchez prepara el que será su último poemario, «El latido de la memoria», un libro que será posible gracias a que sus familiares y amigos recopilaron sus escritos de los últimos años. Más información
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