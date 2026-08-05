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Un delfín hembra carga el cuerpo de su cría muerta mientras la manada la escolta

Un delfín hembra carga el cuerpo de su cría muerta mientras la manada la escolta

Lucía Feijoo Viera

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Un delfín hembra carga el cuerpo de su cría muerta mientras la manada la escolta

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Un delfín mular hembra fue captada en Australia cargando el cuerpo sin vida de su cría, un caso de "conducta atenta post-mortem". Se cree que la cría murió de neumonía y la madre continúa sosteniendo el cadáver, mientras su manada la escolta en una manifestación de duelo. Las autoridades ambientales han pedido a los navegantes mantener una distancia de seguridad.

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