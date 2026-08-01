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La Red de Acción contra la Trata de Personas presenta en Vigo una guía de buenas prácticas de atención a víctimas

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Pablo Hernández Gamarra

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La Red de Acción contra la Trata de Personas presenta en Vigo una guía de buenas prácticas de atención a víctimas

Pablo Hernández Gamarra

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Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, se presenta en Vigo una guía sobre buenas prácticas de atención a las víctimas. La guía reúne experiencias, investigaciones y propuestas de expecialistas y organizaciones comprometidas con la prevención, protección y atención de las víctimas de trata. Más información

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