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Llega una nueva ola de calor a España y va a batir récords históricos con temperaturas de hasta 45 grados
Desde este martes España afronta una ola de calor excepcional, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 45 grados y un nuevo récord histórico desde que hay registros.
Es el tercer episodio de calor extremo del verano y todavía no ha llegado el mes de agosto.
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