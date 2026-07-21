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Una docena de jabalíes se pasea por Lugo a plena luz del día

Ni en solitario, ni de noche, ni en parroquias periurbanas. La presencia de jabalíes en las ciudades gallegas se ha vuelto una constante cada vez más habitual hasta el punto de que muchos vecinos ya ni se sorprenden al verlos. Sin embargo, hay circunstancias en las que conviene extremar las precauciones. Esto ocurrió este lunes 20 de julio en Lugo cuando una docena de estos mamíferos irrumpieron en pleno casco urbano a última hora de la tarde.