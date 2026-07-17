Alba Villar

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La artista Carla Andrade homenajea en fotos y vídeo a la Serra da Groba en su exposición en Nigrán

En Argonautas 34, en Sabarís, Nigrán, el espacio de arte homónimo abre hoy la exposición de la artista internacional pero oriúnda del municipio Carla Andrade. Bajo el título «Amarillo Atlántico», la muestra nos llevará por lo espectral y sólido de la cultura pagana hasta nuestros días. También nos permitirá fijarnos en el universo creativo de una mujer inquieta y rompedora que homenajea a la Serra da Groba. Más información