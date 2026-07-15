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El momento en el que se derrumba un edificio en Benetusser, Valencia

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Sara Fernández

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PI STUDIO

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Esta noche, un edificio de la localidad valenciana de Benetusser se ha derrumbado. En cuestión de segundos el inmueble acaba reducido a escombros. Los vecinos empezaron a escuchar ruidos extraños entorno a las diez de la noche y desalojaron el inmueble antes de que los bomberos llegaran al lugar. Las obras de un solar colindante podrían haber provocado el colapso.

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