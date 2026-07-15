Sara Fernández

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El momento en el que se derrumba un edificio en Benetusser, Valencia

Sara Fernández PI STUDIO

Esta noche, un edificio de la localidad valenciana de Benetusser se ha derrumbado. En cuestión de segundos el inmueble acaba reducido a escombros. Los vecinos empezaron a escuchar ruidos extraños entorno a las diez de la noche y desalojaron el inmueble antes de que los bomberos llegaran al lugar. Las obras de un solar colindante podrían haber provocado el colapso.