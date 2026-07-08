¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Carmen Villar, trabajadora del SAF en Pontevedra: «Acabamos destrozadas física y mentalmente»

Carmen Villar Outes empezaba el día durante casi 15 años entrando en casas ajenas para sostener vidas que ya no se sostienen solas. Asear, levantar, acompañar, escuchar y cargar cuerpos en baños estrechos, habitaciones sin adaptar y horarios partidos que no siempre cuentan como trabajo. Lleva desde 2009 en el Servizo de Axuda no Fogar en un concello de la provincia de Pontevedra y rechaza el diagnóstico repetido por administraciones y empresas: que «no hay mano de obra». «Lo que no hay son condiciones dignas», resume. Más información