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El Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo impulsó este curso un desafío digital pionero
El Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo impulsó este curso un desafío digital pionero: depositar el teléfono móvil en una urna bajo llave durante 30 días consecutivos para optimizar el bienestar de los estudiantes. La «desintoxicación» de pantallas mejoró un 30% su concentración y un 50% sus habilidades sociales, y todos reportaron un descanso más reparador