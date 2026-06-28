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Marlena: «Sería maravilloso hacer alguna colaboración en galego»

Marlena: «Sería maravilloso hacer alguna colaboración en galego»

Pedro Mina

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Marlena: «Sería maravilloso hacer alguna colaboración en galego»

Pedro Mina

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Ana Legazpi y Carol Moyano componen el dúo musical Marlena, una banda que poco a poco se ha hecho un hueco en la industria musical española. Tras actuar en el Galicia Fest, confiesan a FARO cómo se conocieron y cómo será su próximo proyecto.

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