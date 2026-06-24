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Galicia Fiddle participa con 40 alumnos no congreso europeo mais importante de violín popular

Galicia Fiddle participa con 40 alumnos no congreso europeo mais importante de violín popular

Marta G. Brea

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Galicia Fiddle participa con 40 alumnos no congreso europeo mais importante de violín popular

Marta G. Brea

Alfonso Franco

Vigo
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Cando se cumpren oito anos dende a primeira vez que alumnado da Asociación Cultural Galicia Fiddle tivo a oportunidade participar no congreso europeo máis importante de violín popular, a entidade viguesa desembarca hoxe en Escocia cunha remesa de novos talentos que amosarán na North Atlantic Fiddle Convention que o violín é un instrumento moi vivo dentro da música tradicional galega Más información

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