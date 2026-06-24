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Galicia Fiddle participa con 40 alumnos no congreso europeo mais importante de violín popular
Cando se cumpren oito anos dende a primeira vez que alumnado da Asociación Cultural Galicia Fiddle tivo a oportunidade participar no congreso europeo máis importante de violín popular, a entidade viguesa desembarca hoxe en Escocia cunha remesa de novos talentos que amosarán na North Atlantic Fiddle Convention que o violín é un instrumento moi vivo dentro da música tradicional galega Más información