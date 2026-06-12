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Gala de entrega dos premios FARO DA ESCOLA: unha auténtica festa de vitalidade e xúbilo
O proxecto FARO DA ESCOLA, que nutre e impulsa o diario decano, faise cada ano máis forte ao convidar a centos de estudantes de Infantil e Primaria a crear o seu propio FARO. A entrega dos galardóns da presente edición, a número 11, desenvolveuse no Pavillón de Navia, en Vigo. Ata alí, desprazáronse un millar de nenas e nenos que vibraron ante cada un dos 91 premios entregados.