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Cata exclusiva en la vinoteca Topos

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Marta G. Brea

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Cata exclusiva en la vinoteca Topos

Marta G. Brea

Vigo
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La Vinoteca Topos, en Vigo, acogió una exclusiva cata con maridaje. En ella, entre otras personas, participaron suscriptores de Faro de Vigo tras beneficiarse de una promoción especial. Realizaron un recorrido por distintas denominaciones de origen a través de seis vinos cuidadosamente seleccionados y acompañados de platos culinarios para resaltar cada aroma, textura y matiz. La cata fue ofrecida por Hijos de Rivera, empresa cervecera que desde 2002 desarrolla un proyecto de vinos con diferentes bodegas.

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