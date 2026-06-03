Pedro Mina / Eli Regueira

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Un universo educativo en papel

Minutos antes de iniciar la visita, Noelia Villar y Laura Iriarte relataban en el vestíbulo de recepción que para su centro fue toda «una novedad» , puesto que era el primer año que participaban y partían de cero, sin embargo, tras una reunión con el claustro para definir las secciones, las temáticas y los roles de cada uno, el periódico se fue armando y nutriendo del talento de unos «peques» muy «entusiasmados» por tener la oportunidad de redactar sus propias noticias en equipo. Con la rotativa en marcha y tras el desfile de varios cuadernillos en blanco, bajo la atenta mirada de compañeros y compañeras de profesión, Noelia Villar y Laura Iriarte pudieron contemplar ayer en directo la impresión de ejemplares del último periódico de Faro da Escola, precisamente, el que confeccionaron sus alumnos y alumnas del Colexio Montesol y en cuya portada se coloreó el titular: «O alumnado do Montesol reconquista a vila de Vigo ao ritmo dos seus tambores» .