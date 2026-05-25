Cedido: Jose Lorenzo Valdivia

La tormenta centellea en el cielo nocturno sobre Galicia: hasta 2.500 rayos en 24 horas

Las tormentas eléctricas que afectaron a Galicia este domingo descargaron sobre la comunidad 2.447 rayos en 24 horas, la mayor parte al final de la tarde. Así se recoge en los datos divulgados por MeteoGalicia, cuyo mapa refleja que las provincias de Lugo y A Coruña registraron la mayor parte de la actividad eléctrica. Los rayos iluminaron la noche en muchos puntos de Galicia, donde también se registraron lluvias y granizo, en un fin de semana marcado por las altas temperaturas.