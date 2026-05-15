Pedro Fernández

Manel Loureiro nos cuenta de que trata su nuevo libro «Antes de que todo cambie»

En Antes de que todo cambie , Manel Loureiro firma un thriller marcado por la culpa, el dolor y una conspiración de dimensiones históricas: asesinar en la isla de A Toxa a todos los jefes de gobierno de la Unión Europea. Nos hemos reunido con él en la Sala I de la Sede Afundación, en Vigo, donde se expone la obra de Elisa Abalo, para hablar de la novela. La historia sigue a Samuel Hoyos, un antiguo agente del CNI hundido por una pérdida insoportable, que ha decidido reservarse una bala para poner fin a su vida, hasta que una misteriosa mujer aparece en su último día con una propuesta tan descabellada como terrible. Frente a él se sitúa una agente dispuesta a hacer todo lo posible para impedir el atentado.