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Manel Loureiro nos cuenta de que trata su nuevo libro «Antes de que todo cambie»

Manel Loureiro nos cuenta de que trata su nuevo libro «Antes de que todo cambie»

Pedro Fernández

Manel Loureiro nos cuenta de que trata su nuevo libro «Antes de que todo cambie»

Pedro Fernández

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En Antes de que todo cambie , Manel Loureiro firma un thriller marcado por la culpa, el dolor y una conspiración de dimensiones históricas: asesinar en la isla de A Toxa a todos los jefes de gobierno de la Unión Europea. La historia sigue a Samuel Hoyos, un antiguo agente del CNI hundido por una pérdida insoportable, que ha decidido reservarse una bala para poner fin a su vida, hasta que una misteriosa mujer aparece en su último día con una propuesta tan descabellada como terrible. Frente a él se sitúa una agente dispuesta a hacer todo lo posible para impedir el atentado.

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