Grado de Imagen y Sonido del IES Diego Marín Aguilera

Casi 300 niños y niñas cantan en Burgos la obra «Honorato, un ratón enamorado»

El escritor Antonio García Teijeiro ha compartido en sus redes sociales la profunda emoción vivida este lunes en Burgos, donde cerca de 300 niños y niñas interpretaron «Honorato, un ratón enamorado», una cantata sinfónico-coral inspirada en su obra. El acto contó con la participación de la Orquesta de la Universidad de Burgos, bajo la dirección del maestro Josu Elberdin, y con música de Javier Centeno Martín, a quien el autor gallego definió como un creador «querido y admirado». «Sin palabras», escribió García Teijeiro al recordar una jornada que, según sus propias palabras, marca «uno de los hitos» de su carrera literaria. El escritor destacó la emoción del momento y calificó el concierto como «sublime», subrayando la fuerza de ver a cientos de escolares dando voz y música a una de sus creaciones.