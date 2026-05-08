Pedro Fernández

La atleta Desirée Vila conversó con un grupo de suscriptores de FARO en la redacción del periódico

«Después de que me amputaran la pierna con 16 años, pensaba que me iba a librar de recoger la mesa y lavar los platos, pero mis padres no me dejaron». Esta frase pronunciada por Desirée Vila resume la inmensa capacidad de sobrepasar las dificultades que demuestra cada día la joven nacida en Gondomar. La deportista paralímpica compartió esta reflexión en la tarde de este viernes con un grupo de suscriptores de FARO en la propia redacción del decano. El periodista Armando Álvarez condujo la cita.