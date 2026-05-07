Ana Prados Atelier

María Vázquez, probándose en el atelier de Ana Prados el vestido que lució en la gala de los Goya 2024

Como describió en su día en redes sociales la diseñadora con respecto al traje «confeccionado en una pieza de seda antigua bordada en pedrería» con el que desfiló la actriz viguesa en la alfombra roja de los Goya 2024, «el diseño habla de ella, sencillo pero especial, ella quería que el vestido tuviese un toque gallego, por lo que intentamos reproducir los volúmenes del traje tradicional, pero adaptándolos a su estructura, para ello hicimos un vestido recto y le dimos volumen solo en los laterales de la falda, diseñamos una manga ranglan acampanada que simulara la estructura del denge, y llevaba una espalda abierta que le daba un toque muy especial».